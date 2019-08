Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Arbeitsunfall - Gabelstapler umgekippt

Stuttgart - Mitte (ots)

Ein 57 Jahre alter Mann war am Samstagvormittag (24.08.2019) in Stuttgart-Mitte mit dem Aufbau des Weindorfes beschäftigt, als es zu einem Arbeitsunfall kam. Er kippte gegen 11:10 Uhr beim Heben eines etwa 2,5 Tonnen schweren Containers mit einem großen Gabelstapler zur Seite. Der Fall wurde durch einen bereits aufgestellten Toilettencontainer abgefangen, sodass der Stapler in Schräglage verblieb. Der Gefahrenbereich wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten abgesperrt. Die Feuerwehr benötigte mit einem Kran bis in den Abend hinein, um den Stapler wieder aufzurichten und den Container zu sichern. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

