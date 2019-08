Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher kommen über das Dach

Lübbecke (ots)

Am Wochenende sind Unbekannte in einen Verbrauchermarkt in der Alsweder Straße eingebrochen.

Dazu gelangten die Täter in der Zeit von Samstag, 21.45 Uhr bis Montag, 6.10 Uhr auf das Dach des NP Discount-Marktes und drangen von dort gewaltsam in den Dachstuhl ein. Von dort verschafften sie sich Zutritt zu den Räumlichkeiten des Gebäudes. Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit Bestandteil der polizeilichen Ermittlungsarbeit.

Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern bitte an Telefon (0571) 88660.

