Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Handtasche geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein unbekannter Jugendlicher hat am Sonntagabend (25.08.2019) an der Stadtbahnhaltestelle Riedsee einer 79 Jahre alten Frau die Handtasche geraubt. Die 79-Jährige wartete gegen 18.40 Uhr auf dem Bahnsteig der Haltestelle, als sich der Unbekannte von hinten näherte und unvermittelt nach der Handtasche griff, die die Seniorin in der Hand hielt. Diese versuchte sie festzuhalten, während der Täter weiter an der Handtasche zerrte. Dadurch verlor die Frau das Gleichgewicht und fiel zu Boden, im Fallen ließ sie die Tasche los, worauf der Unbekannte mit der Beute Richtung Möhringen flüchtete. Die 79-Jährige erlitt bei dem Sturz Verletzungen, Rettungskräfte versorgten sie und brachten sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Eine Zeugin entdeckte die Handtasche wenig später in der Saarlandstraße, eine Streife fand während der Fahndung nach dem Täter Geldbeutel und Brieftasche des Opfers in der Nähe des Königin-Charlotte-Gymnasiums an der Sigmaringer Straße auf, es fehlte lediglich das Bargeld. Zeugen beschrieben den Täter als etwa 15 Jahre alt, er soll aber jünger wirken. Er war zirka 170 Zentimeter groß und hatte dunkle kurze Haare. Er trug eine dunkle lange Hose und ein beiges oder bräunliches T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

