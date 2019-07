Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220719-681: Unfallbeteiligter gesucht

Hückeswagen (ots)

Ein 18-jähriger Fahrradfahrer hat sich am Freitagmorgen (19. Juli) bei einem Unfall im Gewerbegebiet Winterhagen leichte Verletzungen zugezogen; das an dem Unfall beteiligte Auto fuhr weiter. Gegen 07.05 Uhr war der Radfahrer von der Heinrich-Schicht-Straße nach rechts in Bockhackerstraße abgebogen. Dabei kam es zu einer Berührung mit einem auf der Bockhackerstraße fahrenden Fahrzeug, so dass der Radfahrer stürzte und sich dabei leicht verletzte. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort; Zeugen melden sich bitte beim Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

