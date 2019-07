Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210719-679: Einbruch in Postfiliale

Hückeswagen (ots)

Eine Postfiliale in Hückeswagen-Wiehagen hatten Kriminelle in der Nacht zu Samstag (20.Juli) im Visier. Dabei hatten es die Täter insbesondere auf Bargeld und Zigaretten abgesehen.

Am Samstag um 3:25 Uhr öffneten die Täter gewaltsam die Eingangstür und gelangten so in die Postfiliale am "Graf-Arnold-Platz". Dabei lösten sie den Alarm aus. Die Täter stahlen Tabakwaren, Bargeld und einen Tablet-PC.

Anwohner, die durch den Alarm aufmerksam wurden, beobachteten zwei dunkel gekleidete Personen, die mit einer Tasche die Postfiliale verließen und in Richtung Brunnenweg flüchteten.

Einer der beiden Personen soll etwa 180-190 cm groß, der andere etwa 165 cm groß gewesen sein.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter 02261 81990.

