Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200719 - 677: Alkoholisierter Bruchpilot landet noch in der Ausnüchterungszelle

Engelskirchen (ots)

Am 20.07.2019 gegen 21:45 Uhr verursachte ein 38-jähriger Mann aus dem Reichshof bei seiner Fahrt durch den Löher Weg in Engelskirchen-Bickenbach an mehreren Grundstückszufahrten mit seinem Wagen nicht unerhebliche Sachschäden. Schlussendlich kam sein Auto dann in einer Einfahrt zum Stillstand und konnte auch nicht mehr weiter gefahren werden. Bei der Unfallaufnahme wurde durch die Polizeibeamten eine starke Alkoholisierung des Mannes festgestellt. Daher wurde er zwecks Blutprobe zur Polizeiwache gebracht. Da er dort die anwesenden Polizeibeamten angriff, wurde er nach erfolgter Blutprobe in Gewahrsam genommen um seinen Rausch auszuschlafen. Ermittlungsverfahren wurden gegen den 38-jährigen eingeleitet und der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

