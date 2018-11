POL-PDPS: Wildunfall mit hohem Sachschaden

Donsieders - Biebermühle (ots) - Am Sonntagabend ist es auf der Biebermühle zu einer Kollision mit einem Wildschwein gekommen. Einer Autofahrerin die aus Richtung Kaiserslautern in Richtung Pirmasens die B 270 befuhr, sprang ein Wildschwein von rechts kommend, direkt vors Fahrzeug. Das Auto erfasste das Tier und schleuderte es in den Gegenverkehr wo es nochmals mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 8000.- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell