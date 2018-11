POL-PDPS: Unfallflucht im Wohngebiet

Höheinöd (ots) - In der Zeit vom späten Sonntagabend auf Montagnachmittag ist in Höheinöd, in der Straße Am Geren, ein Fahrer geflüchtet obwohl er an einem Fahrzeug einen Schaden verursacht hatte. Ein Anwohner hatte seinen Pkw ordnungsgemäß zum Parken abgestellt, der Unfallgegner beschädigte diesen erheblich beim Ein- oder Ausparken. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben mögen sich bitte bei der Polizei in Waldfischbach-Burgalben unter 06333 9270 melden.

