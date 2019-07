Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200719-676: Radtourist bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Gummersbach (ots)

Ein 51-jährige niederländische Radtourist und sein 60-jähriger Partner befanden sich auf einer Radetappe von Wipperfürth nach Freudenberg. Sie befuhren mit ihren E-Bikes das Teilstück von Unnenberg über die Straße "In der Lantemicke" in Richtung Lantenbach. Am Ortseingang Lantenbach verlor der 51-Jährige auf der stark abschüssigen Straße die Kontrolle über sein Rad und kam nach links von der Straße ab. Er durchfuhr einen Gartenzaun und prallte gegen die Wand eines Wohnhauses. Dabei wurde der Radler schwerst verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Kölner Klinikum geflogen werden. Die aufnehmenden Polizisten mussten leider feststellen, dass der Mann keinen Helm trug.

Für die Unfallaufnahme und den Hubschraubereinsatz musste die Straße In der Lantemicke für ca. 1 Stunde gesperrt werden, es kam nicht größeren Behinderungen. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000,- Euro beziffert.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Leitstelle

Telefon: 02261 8199-625

Fax: 02261 8199-607

E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell