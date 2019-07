Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210719 - 680: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß in Wiehl-Drabenderhöhe

Wiehl (ots)

Am 21.07.2019 gegen 21:00 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mann aus Wiehl mit seinem Wagen die Straße Haferland in Drabenderhöhe. Aus ungeklärter Ursache kam er von der Straße ab und in einer Hecke zum Stillstand. Bei der Unfallaufnahme wurde eine deutliche Alkoholisierung des Mannes festgestellt. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Die Bergung des verunfallten Autos konnte nur durch einen Abschleppwagen mit Kran erfolgen. Gegen den 59-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

