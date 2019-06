Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Brand am Balkon geht glimpflich aus + Feuer einer Hecke konnte gelöscht werden + Geräteunterstand in Brand geraten

Landkreis Verden (ots)

Brand am Balkon geht glimpflich aus

Oyten. Am Sontagmittag geriet ein Wohnungs-Balkon in der Dohmstraße in Brand. Das Feuer griff auf den Dachstuhl über, konnte jedoch durch die Feuerwehr Bassen rechtzeitig gelöscht werden, sodass ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindert wurde. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Weder der Wohnungsinhaber, noch der Entdecker des Brandes wurden bei den ersten Löschversuchen durch das Feuer verletzt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei Achim könnte das Feuer durch fahrlässiges Verhalten entstanden sein.

Feuer einer Hecke konnte gelöscht werden

Oyten. Am späten Sonntagvormittag brannte eine Hecke eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße. Das Feuer griff auf einen nahen Baucontainer und einen Sichtschutzzaun über, konnte durch die Feuerwehr Oyten jedoch gelöscht werden. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit unklar. Ein technischer Defekt kann nach ersten Ermittlungen durch die Polizei Achim ausgeschlossen werden. Eine Person wurde durch den Brand leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Geräteunterstand in Brand geraten

Ottersberg/Otterstedt. Auf einer Parzelle des Campingplatzes am "Heidehof" geriet am frühen Sonntagnachmittag ein Metallunterstand für Gartenzubehör in Brand und wurde durch die Feuerwehr Otterstedt abgelöscht. Durch das Feuer ist ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen der Polizei Achim zur Brandursache dauern derzeit an und kann nach ersten Erkenntnissen nicht eindeutig benannt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Imke Burhop

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell