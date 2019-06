POL-VER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 23.06.2019

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Exhibitionistische Handlungen Verden. In den späten Nachmittagsstunden wird der Polizei Verden eine männliche Person gemeldet, die sich exhibitionistisch verhalten und im Gebüsch verstecken soll. Im Rahmen der Fahndung wird eine Person in eindeutiger Pose festgestellt. Den 40-jährigen Mann aus Verden erwartet ein Strafverfahren.

Trunkenheit im Verkehr Verden. Bei einem Einsatz in den frühen Morgenstunden stellen Beamte des Streifendienstes Verden an einer Gaststätte in der Oberen Straße in Verden einen alkoholisierten Fahrer eines PKW fest. Der 44-jährige Mann aus Verden muss die Beamten bei dem Einsatz gesehen haben und ist trotzdem losgefahren. Ein Atemalkoholtest ergab 2,00 Promille, der Führerschein wurde sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt.

Mutwillige Sachbeschädigung durch Feuer Langwedel. In der Nacht von Samstag auf Sonntag zünden bisher unbekannte Jugendliche/junge Erwachsene eine hinter der Oberschule Langwedel im Spiridonweg stehende Sitzgruppe (zwei Sitzbänke und ein Tisch) an. Die Sitzgruppe wird vollständig zerstört. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Verden. 04231-8060

Diebstahl eines Pedelec Ritterhude: Ein unbekannter Täter bricht zwischen Freitag und Samstag im Dohlenweg in einen Schuppen ein und entwendet dort ein Pedelec mit einem Gesamtwert von etwa 2300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Ritterhude, Tel.: 04292/99076-0.

Verkehrsunfall zwischen Pedelec- und Autofahrer Ritterhude: Der 81-jährige Unfallbeteiligte befuhr am Sonntagvormittag mit seinem Pedelec die Werschenreger Straße auf dem dortigen Geh- und Radweg. Der 33-jährige Autofahrer übersah aus Unachtsamkeit den Fahrer des Pedelecs, als er auf eine Auffahrt fahren wollte. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Pedelec-Fahrer leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Fahren unter Drogeneinfluss BAB 27. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 00:30 Uhr, kontrollierten Beamte des ESD-BAB Langwedel, auf der A1, Parkplatz "Thünen", in Fahrtrichtung Hamburg, einen dänischen Pkw. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 28-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen stand. Des Weiteren wurde eine kleine Menge Haschisch bei ihm gefunden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, der Mann musste eine höhere Sicherheitsleistung bezahlen und sein Fahrzeug vorerst stehen lassen.

"Alkoholfahrten" mit modernen Verkehrsmitteln Achim. Am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, stellten Beamte des ESD-BAB Langwedel, im Bereich Achim, eine Frau (36 Jahre) und einen Mann (44 Jahre) fest, die mit ihren E-Scootern den öffentlichen Verkehrsraum befuhren. Es handelte sich hierbei um ein sog. "Monowheel, einem elektrischen Einrad, sowie einem Elektro-Roller herkömmlicher Bauart. Die beiden Achimer versuchten sich zunächst einer Kontrolle zu entziehen, konnten jedoch schnell eingeholt werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten nicht nur den fehlenden Versicherungsschutz der Fahrzeuge fest, sondern bei beiden Fahrern auch noch starken Alkoholgeruch. Die 36-jährige pustete eine Wert von 1,39 Promille und der 44-jährige kam auf 1,23 Promille Atemalkoholgehalt. Gegen die beiden E-Scooter-Fahrer wurden Strafverfahren eingeleitet.

