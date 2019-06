Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Unter Alkohol am Steuer im Stadtgebiet unterwegs + Unfall an Kreuzung + Pkw übersehen - drei Personen leichtverletzt + Täter brechen in Einfamilienhaus ein + Ermittlungen nach Unfall aufgenommen

Landkreise Verden und Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Unter Alkohol am Steuer im Stadtgebiet unterwegs

Verden. Gegen kurz nach 5 Uhr morgens wurde ein 43-jähriger Fahrer eines Citroen durch Beamte der Polizei Verden in der Oberen Straße aus dem Verkehr gezogen, weil er 2 Promille Alkohol in der Atemluft hatte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss am Steuer saß, sodass ihm nach einem Atemalkoholtest, noch eine Blutprobe entnommen werden musste. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und sein Führerschein einbehalten. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Unfall an Kreuzung - zwei Pkw prallen aufeinander

Verden. Am Sonntagabend kam es an der Kreuzung vom Berliner Ring und der Borsteler Dorfstraße zu einem Unfall zwischen zwei Pkw, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Ein 51-jähriger Fahrer eines VW Touran fuhr auf dem Berliner Ring in Richtung Lindhooper Straße vermutlich bei roter Ampel geradeaus über die Kreuzung als eine 66-Jährige in ihrem Hyundai i20 von der Borsteler Dorfstraße in den Berliner Ring abbog, weil die Ampel ihr grünes Licht gegeben hatte. Der Sachschaden beträgt etwa 8.500EUR, der VW musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 51-Jährige zudem unter Alkoholeinfluss am Steuer saß. Aufgrund eines Atemalkoholgehaltes von 1,24 Promille, wurde ihm eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein einbehalten. Auf ihn kommt nun außerdem eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu.

Pkw übersehen - drei Personen leichtverletzt

Verden. In der Bremer Straße prallten am Sonntagmittag zwei Pkw aufeinander, die anschließend abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden beträgt etwa 16.000EUR. Ein 19-jähriger Fahrer eines VW Golf übersah beim Linksabbiegen auf ein Grundstück scheinbar einen entgegenkommenden Audi A4 eines 68-Jährigen. Durch den Aufprall verletzten sich der 19-jährige Fahrer des VW sowie seine 17-jährige Beifahrerin als auch der 97-jährge Beifahrer im Audi A4 leicht und wurden vor Ort durch Rettungskräfte erstversorgt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Täter brechen in Einfamilienhaus ein

Osterholz-Scharmbeck. Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Terrassentür gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Beckstraße und durchsuchten die Räume des Hauses. Mit ihrer gefundenen Beute flüchteten sie anschließend. Sie ließen einen Sachschaden von mehr als 700EUR zurück. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen, die in der Nähe beobachtet wurden.

Ermittlungen nach Unfall aufgenommen - Polizei sucht Zeugen

Osterholz-Scharmbeck. In der Buschhausener Straße, Ecke Wattloge kam es am Sonntagabend zu einem Unfall zwischen zwei Pkw. Der Fahrer eines BMW missachtete dabei scheinbar die Vorfahrt eines 24-jährigen Volvo-Fahrers. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von 9.000EUR. Als Fahrer des BMW gab sich zunächst ein 57-Jähriger zu erkennen, der jedoch unter Alkoholeinfluss (0,49 Promille Atemalkoholkonzentration) stand. Zeugen gaben aber an, dass ein anderer Mann, nämlich ein anwesender 60-Jähriger am Steuer gesessen hatte. Der Mann stand mit 1,29 Promille Atemalkoholkonzentration ebenfalls unter Alkoholeinfluss. Bei beiden Männern wurden daher Blutproben entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ihre Führerscheine einbehalten. Gegen beide wurde zudem eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Polizei Osterholz ermittelt nun, wer von beiden tatsächlich am Steuer saß. Mögliche Zeugen des Unfalles werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Beamten gebeten.

