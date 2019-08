Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Polizeialltag mal anders - Fernsehdreh mit der Bundespolizei Trier

Trier (ots)

Die TV-Redaktion Wölk TV hat in der Zeit von Mittwoch, 21.08.2019 - Freitag, 23.08.2019 eine Zivilstreife der Bundespolizei Trier in ihrem dienstlichen Alltag begleitet.

Ziel war es, die vielfältigen Aufgaben einer Bundespolizeiinspektion mit den Schwerpunkten der Fahndung und Grenzüberwachung sowie die Zusammenarbeit mit benachbarten Behörden herauszustellen.

Dabei wurde in Zusammenarbeit mit der Wasserschutzpolizei Trier eine gemeinsame Kontrolle eines Frachters auf der Mosel durchgeführt. Hier wurden in der jeweils originären Zuständigkeit Personen, Fracht und die dazugehörigen Dokumente überprüft.

Kontrollen in Bezug auf das Aufenthaltsrecht im Grenzgebiet zu Luxemburg ergaben zwei unerlaubte Einreisen algerischer Staatsangehöriger. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie aufgrund eines Asylgesuchs dem BAMF Trier übergeben. Es wurden Fahndungsnotierungen, u. a. Aufenthaltsermittlungen sowie Verstöße gegen die räumliche Beschränkung von Aufenthaltstiteln festgestellt. In einem Fall wurde einem 17-jährigen Marokkaner die Ausreise nach Frankreich untersagt.

Ein nicht alltäglicher Einsatz ereignete sich an der Porta Nigra in Trier. Dort kletterten zwei Personen ohne Absicherung an der Außenfassade hoch und wurden dabei von einem Freund gefilmt. Eine Zeugin hatte die Streife darauf aufmerksam gemacht. Mit Sonder- und Wegerechten wurde die Örtlichkeit angefahren, jedoch konnten vor Ort keine Personen mehr angetroffen werden.

In Summe ist zu sagen: Die drei Drehtage waren für die Streife der Bundespolizei als auch für das Fernsehteam ereignisreich und spannend zugleich. "Es ist halt nicht der Alltag einer Polizistin / eines Polizisten, mit Mikro und Kamera seinen Dienst zu verrichten", so PHK Stefan Döhn, Pressesprecher der Bundespolizeiinspektion Trier.

