Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Straftäter von Luxemburg nach Deutschland ausgeliefert

Trier (ots)

Am Mittwochvormittag nahm eine Streife der Bundespolizeiinspektion Trier am ehemaligen Grenzübergang Wasserbilligerbrück von der Luxemburger Polizei einen 27jährigen Algerier in Empfang. Gegen den jungen Mann lagen ein Untersuchungshaftbefehl und ein EU- Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover, wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz vor. Des Weiteren lag noch eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen Erschleichen von Leistungen vor. Die Bundespolizeistreife führte den Gesuchten dem Haftrichter am Amtsgericht Trier vor, welcher entschied, dass dieser bis zu seiner Vorführung beim zuständigen Amtsgericht in Hannover auch weiterhin in Haft verbleibt. Im Anschluss erfolgte die Einlieferung in die JVA Trier.

