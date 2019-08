Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Von der Vergangenheit eingeholt und eingefahren...

Trier (ots)

Trier. Nach erfolgter Einreise mit der Bahn aus Luxemburg wurde am Mittwoch um 00:30 Uhr ein 33Jähriger von einer Streife der Bundespolizeiinspektion Trier am Hauptbahnhof festgenommen. Gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg vor. Das Amtsgericht Pasewalk hatte dem Mann vor über zwei Jahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 1200 EUR zuzüglich 92,50 EUR Kosten oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen auferlegt. Den Betrag konnte der Gesuchte nicht aufbringen, sodass er von der Streife zur JVA Trier verbracht wurde.

