BPOL-TR: Zankendes Pärchen am Hbf Trier- Streit endet im Gleis und mit Anzeige

Nochmal gut gegangen ist gestern Nacht ein heftiger Streit eines Pärchens auf Bahnsteig 11 am Hbf Trier. Hierbei war ein 21Jähriger im Verlauf eines Streits mit seiner 20jährigen Freundin ins Gleis geraten. Da zu dem Zeitpunkt kein Bahnverkehr stattfand, trug der junge Mann vom Sturz lediglich Schürfwunden davon. Das Pärchen hatte bereits eine halbe Stunde vor dem Gleissturz am Bahnsteig eine lautstarke Meinungsverschiedenheit, woraufhin eine anwesende Streife der Bundespolizei versuchte den Frieden wiederherzustellen. Die Beiden wurden von den den Beamten auf die konkreten Gefahren am Bahnsteig hingewiesen, und aufgefordert den Streit zu beenden oder die Örtlichkeit zu verlassen. Das angetrunkene Duo zeigte sich einsichtig und teilte mit, nun gemeinsam den Heimweg antreten zu wollen. Die Streife schätzte das Pärchen als "wegefähig" ein und verzichtete auch aufgrund ihres beabsichtigen Reiseziels auf weitere Maßnahmen. Der Friede hielt jedoch nicht lange vor... Um 22:25 Uhr wurde die nicht mehr vor Ort befindliche Bundespolizeistreife von der Leitstelle darüber in Kenntnis, dass sich am Hbf Personen im Gleisbereich befinden sollen. Der Bahnhof wurde umgehend mit Sonder- und Wegerechten angefahren. Vor Ort teilte ein Zeuge mit, dass es auf dem Bahnsteig bei einem Pärchen zu einem heftigen Streit gekommen ist, bei welchem der junge Mann letztendlich im Gleis gelandet war. Das Pärchen hatte sich bereits in den zwischenzeitlich eingetroffenen RE 1 begeben. Von den Beamten auf den Vorfall angesprochen, zeigte der junge Mann sogleich die Stelle, an der er offenbar von seiner Freundin ins Gleis geschubst wurde. Die Streife fertigte daraufhin vom Tatort Lichtbilder und verbrachte die Personen zwecks weiterer Klärung des Sachverhaltes getrennt zur Dienststelle. Hierbei zeigte sich die 20Jährige sehr unkooperativ und wehrte sich so heftig, dass sie während der Fahrt zur Dienststelle mit Handfesseln fixiert werden musste. Nachdem bei dem jungen Mann die Verletzungen des Sturzes dokumentiert waren, konnte er die Dienststelle um 00:30 Uhr wieder verlassen. Die junge Dame bekam auf der Dienststelle unvermittelt einen heftigen Wutanfall, schlug wild um sich, sowie auf den anwesenden Polizeibeamten ein. Daraufhin wurden ihr erneut die Hände fixiert. Als Auslöser der Attacke nannte die junge Frau, die Tatsache, dass sie versäumt hatte ein spezielles Medikament einzunehmen. Gegen 3:00 Uhr wurde sie dann von Angehörigen auf der Dienststelle abgeholt. Die Bundespolizeiinspektion Trier ermittelt wegen Gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Nicht bekannt ist der gegenwärtige Beziehungsstatus des Pärchens.

