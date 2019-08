Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schlägerei vor Drogeriemarkt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer handgreiflichen Streitigkeit am Sillenbucher Markt, die sich am späten Samstagnachmittag (24.08.2019) ereignet haben soll. Gegen 17.00 Uhr gerieten dort vor einem Drogeriemarkt ein 23-Jähriger und ein 28-Jähriger in einen Streit, der in einer tätlichen Auseinandersetzung geendet haben soll. Beide Beteiligten riefen im Anschluss offenbar Freunde zur Verstärkung, die Personengruppen trafen wenig später im nahegelegenen Park erneut aufeinander. Hier soll nun eine Bedrohung mit einem Messer aus einer der Personengruppen erfolgt sein. Die ermittelnden Polizeibeamten suchen Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +49711 89903400 zu melden.

