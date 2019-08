Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kollision mit Radfahrer - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich am Montagabend (26.08.2019) ein 39 Jahre alter Radfahrer leichte Verletzungen zugezogen hatte. Der Radfahrer war gegen 19.10 Uhr auf der Rohrackerstraße in Richtung Rohracker unterwegs, als dieser an Fahrzeugen vorbeifuhr, die am rechten Fahrbahnrand parkten. Ein 72 Jahre alter Citroen-Fahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war und hinter dem Fahrradfahrer fuhr, scherte ebenfalls aus, um an den Fahrzeugen vorbeizufahren. Mutmaßlich soll er bei diesem Vorgang auch den Radler überholt haben. Dabei kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, der Fahrradfahrer stürzte und kollidierte in Folge mit einem geparkten Auto. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

