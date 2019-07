Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendieb von Baumarkt-Personal festgehalten

53879 Euskirchen (ots)

Ein 16-Jähriger aus Kerpen begann am Dienstag (16.30 Uhr) einen Ladendiebstahl in einem Baumarkt am Eifelring. Als er von den Mitarbeitern auf die Plünderung angesprochen wurde, versuchte er sich gewaltsam vom Baumarkt zu entfernen. Der Jugendliche wurde bis zum Eintreffen der Polizei von den Mitarbeitern festgehalten.

