Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Thuja-Hecke fing Feuer

53925 Kall-Keldenich (ots)

Ein Mann aus der Gemeinde Kall (50) beabsichtigte am Dienstag (12.27 Uhr) mit einem Gasbrenner das Unkraut in der Hofeinfahrt zu vernichten. Aufgrund des Regenfalls in den letzten Tagen, ging er davon aus, dass dies momentan unproblematisch sei. Hierbei gerieten Funken in die angrenzende Thuja-Hecke. Sofort nahm der Mann ein "knistern" in der Hecke war und sah die aufsteigenden Flammen. Das Feuer konnte vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig mithilfe eines Nachbarn gelöscht werden.

