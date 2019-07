Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Beim Wenden Kradfahrer übersehen

53902 Bad Münstereifel (ots)

Eine Frau (20) aus dem Bad Münsteifeler Stadtgebiet hielt am Montag (11.05 Uhr) kurzzeitig mit ihrem Pkw am Fahrbahnrand (Bendenweg), um dann zu wenden. Dabei übersah sie den hinter ihr befindlichen Kradfahrer (23) aus Bad Münstereifel, der am Pkw vorbeifahren wollte. Der Kradfahrer verletzte sich und kam ins Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell