Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Exhibitionist vorläufig festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Montagnachmittag (26.08.2019) einen 52 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, sich vor einer 22 Jahre alten Frau entblößt zu haben. Die 22-Jährige war gegen 12.45 Uhr im Bereich der Föhrichstraße unterwegs, als ihr der Tatverdächtige mit heruntergelassener Hose entgegenlief. Offenbar manipulierte er dabei an seinem Geschlechtsteil. Polizeibeamte nahmen den Mann aufgrund von Zeugenhinweisen noch in Tatortnähe fest. Bei der Festnahme beleidigte der offensichtlich alkoholisierte Mann die Beamten. Nach Beendigung der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige vorerst auf freien Fuß entlassen.

