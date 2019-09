Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Handtaschendiebe gefasst

Olpe (ots)

Am Freitag um 15:40 Uhr bemerkten Gäste eines Cafes in der Olper Innenstadt drei junge Männer, die eine abgelegte Damenhandtasche entwendeten. Danach flüchteten sie zunächst zu Fuß und anschließend mit einem Pkw in Richtung Oberstadt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug samt der drei Insassen und der Beute gestellt werden. Die drei erwartet nun ein Strafverfahren, dem Fahrer des Wagens wurde außerdem eine Blutprobe entnommen, da er unter Drogeneinfluss stand.

