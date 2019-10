Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl: Versuchter Einbruch in Döner-Imbiss - Zeugen gesucht

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Donnerstag versuchten bislang nicht ermittelte Täter in die Räumlichkeiten eines Döner-Imbiss in der Mannheimer Straße einzubrechen. Die Eingangstüre hielt jedoch den Aufhebelversuchen stand, so dass die Unbekannten nicht eindringen konnten. Bisherigen Angaben zufolge dürfte ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden sein. Als Tatzeit kommt Mittwochabend, 23.30 Uhr bis Donnerstagmorgen, 8 Uhr in Frage.

Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0, oder dem zuständigen Polizeiposten Brühl, Tel.: 06202/71282, in Verbindung zu setzen.

