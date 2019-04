Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bienenvölker gestohlen; Einbrüche in Baucontainer, Büro und Praxis; Kontrolle Reisebusse; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Dettingen/Erms (RT): Bienenvölker gestohlen

Zwei Bienenvölker samt ihren Kästen hat ein Unbekannter am vergangenen Wochenende von einem Grundstück im Gewann Oberer Löscher gestohlen. Zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 09.40 Uhr, ließ der Dieb die Bienenstöcke, sogenannte Magazinbeuten, von dem Grundstück im Bereich der K 6712 mitgehen. Der Wert des Diebesgutes wird mit etwa 200 Euro beziffert. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Grafenberg (RT): Einbruch in Baucontainer (Zeugenaufruf)

Zwei hochwertige Arbeitsgeräte im Gesamtwert von rund 3.000 Euro sind im Laufe des Wochenendes bei einem Einbruch in einen Baucontainer gestohlen worden. Der bislang unbekannte Täter brach zunächst den Stromverteilerkasten auf der Baustelle der Ortsumgehung in der Kohlberger Straße auf. In den Kasten steckte er eine elektrische Motorflex ein und öffnete mit dieser den danebenstehenden Baucontainer. Der Unbekannte entwendete einen Stampfer der Marke Ammann, Typ ACR 68-4 und eine Motorflex der Marke Husqvarna K 760. Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Geräte werden unter Telefon 07123/924-0 an das Polizeirevier Metzingen erbeten. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zahlreiche Verstöße bei Reisebuskontrollen

Einen mazedonischen Reisebus mussten Spezialisten der Verkehrspolizei bei einer Kontrolle des gewerblichen Reisebusverkehrs am vergangenen Freitag, zwischen zehn Uhr und 18 Uhr, am Stuttgarter Flughafen aus dem Verkehr ziehen. Nicht nur die vorgelegten Bescheinigungen über die Ruhezeiten waren fehlerhaft, das Fahrzeug war zudem noch technisch in einem desolaten Zustand. Wegen einer fehlende Heckscheibe, einer gerissene Frontscheibe und Reifenmängeln sollte der Reisebus einem technischen Gutachter vorgestellt werden. Beim Anfahren platzte allerdings eine Leitung an der Lenkung, was zu einem Totalausfall der Lenkanlage führte. Das gesamte Hydrauliköl ergoss sich auf die Fahrbahn, die im Anschluss von der Feuerwehr aufwändig gereinigt werden musste. Da der Bus nicht mehr fahrbereit war, wurde er vor Ort vom Gutachter untersucht und anschließend aus dem Verkehr gezogen. Eine Bußgeldanzeige und eine Sicherheitsleistung von mehr als 4.500 Euro waren die Folge. Insgesamt kontrollierten die Beamten im Zeitraum zwölf Reisebusse des gewerblichen Linienverkehrs. Dabei mussten neun Busse, hauptsächlich wegen Verstößen gegen die Sozialvorschriften beanstandet werden. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (cw)

Altbach (ES): Radfahrerin gestürzt

Mit zum Glück nur leichten Verletzungen musste eine 53-jährige Radfahrerin nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend auf dem Radweg im Bereich der Industriestraße ereignet hat, in Krankenhaus gebracht werden. Die Radlerin war mit ihrem Sportrad gegen 18.45 Uhr auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg parallel zur Industriestraße in Richtung Entennest unterwegs. Kurz vor der Einmündung der Straße In den Weiden kam ihr eine Familie entgegen, bei der der sechsjährige Sohn neben einem Kinderwagen lief. Beim Vorbeifahren kam es zu einer Berührung zwischen dem Bub und der Radlerin. In der Folge stürzten beide und wurden leicht verletzt. Während das Kind vor Ort ambulant behandelt werden konnte, musste die Radfahrerin vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Denkendorf (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag kurz nach der Kreuzung L 1200 und L 1192 ereignet hat. Eine 78 Jahre alte Denkendorferin war kurz nach 17 Uhr mit ihrem Opel Astra auf der L 1200 von Nellingen in Richtung Denkendorf unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass eine vorausfahrende 35-Jährige kurz nach dem Passieren der Kreuzung die Geschwindigkeit ihres VW Passat verlangsamte, da am rechten Fahrbahnrand ein Auto stand. Sie reagierte zu spät und krachte ins Heck des VW. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, mussten die Passat-Fahrerin und deren 27-jährige Beifahrerin vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Ein siebenmonate altes und im Passat korrekt gesichert mitfahrendes Kleinkind wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verletzt. Der Opel war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Esslingen (ES): Radfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat sich nach derzeitigem Kenntnisstand ein 56-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag zugezogen. Der Mann war mit seinem Pedelec gegen 12.15 Uhr auf der Esslinger Straße stadteinwärts unterwegs. Vor dem Radfahrer hatte ein 46 Jahre alter Renault-Lenker hinter einem am Straßenrand geparkten Pkw bereits angehalten, um ein entgegenkommendes Fahrzeug durchfahren zu lassen. Als der Gegenverkehr die Engstelle offenbar annähernd passiert hatte, fuhr der Pedelec-Fahrer zwischen den Fahrzeugen hindurch. In diesem Moment setzte auch der 46-Jährige seinen Renault wieder in Bewegung und scherte nach links aus. Bei der folgenden Kollision zwischen dem Pedelec und der linken Fahrzeugseite des Renault stürzte der Radfahrer auf den Asphalt. Er wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt zirka 3.000 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Pkw contra Motorrad

Bei der Kollision eines Pkw mit einem Motorrad sind am Sonntagmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 13.30 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seiner Honda die Römerstraße in Richtung Flugplatz und setzte zum Überholen eines VW Golf an. Dabei übersah der junge Mann offenbar, dass die 46-jährige Golf-Lenkerin nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte und bereits blinkte. Der Motorradfahrer stieß mit der linken Fahrzeugseite zusammen und stürzte zu Boden. Sowohl der 20-Jährige als auch die Fahrerin des Golf zogen sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst musste nicht hinzugezogen werden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich insgesamt auf rund 7.000 Euro. (mr)

Plochingen (ES): Einbruch in Physiotherapie-Praxis

Zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 11.45 Uhr, ist in eine Physiotherapie-Praxis in der Esslinger Straße eingebrochen worden. Ein Unbekannter schlug zunächst eine Scheibe ein und entriegelte danach das Fenster. Auch im Inneren öffnete der Täter gewaltsam mehrere Schubladen. Mit Bargeld in noch unbekannter Höhe flüchtete er anschließend unerkannt. Der vom Einbrecher angerichtete Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Bissingen (ES): Unfall verursacht und abgehauen

Ein Unfallverursacher ist am frühen Sonntagmorgen abgehauen und hat sein Auto stehen lassen. Der bislang unbekannte Fahrer war vermutlich gegen 6.45 Uhr auf der K 1250 von Schopfloch herkommend unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kurz vor Ochsenwang kam der Unbekannte mit einem VW Tiguan nach rechts von der Fahrbahn ab. Der SUV beschädigte zunächst einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen. Anschließend krachte der Wagen gegen einen massiven Erdhügel und blieb erst nach zirka 130 Metern stehen. An dem eineinhalb Jahre alten Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Er wurde von einem Abschleppwagen geborgen. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Teures Missgeschick

Ein teures Missgeschick ist einem Autofahrer am Sonntagvormittag in Oberaichen unterlaufen, als er beim Rückwärtsfahren einen Pkw übersehen hat. Der 50-Jährige fuhr gegen 9.50 Uhr mit einem Mercedes AMG rückwärts aus einer Hofeinfahrt in die Rohrer Straße ein. Hierbei übersah der Fahrer den vorbeifahrenden Hyundai einer 47 Jahre alten Frau. Der Schaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. (ms)

Wendlingen (ES): In Büroraum eingebrochen

In einen Büroraum in der Wendlinger Stadthalle ist in der Nacht zum Sonntag eingebrochen worden. In der Zeit von 20 Uhr abends bis kurz vor acht Uhr morgens gelangte ein bislang unbekannter Täter vermutlich über eine Fluchttür ins Innere der Stadthalle. Dort hebelte er die Eingangstür zum Büroraum der Volkshochschule auf und durchwühlte diesen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. (ms)

Ammerbuch (TÜ): Von Traktor erfasst und schwer verletzt

Ein 80-jähriger Mann ist am Sonntagabend von seinem eigenen Traktor erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Senior war gegen 18.15 Uhr mit dem Oldtimer im Winkelweg unterwegs und hielt in einer Hofeinfahrt an, um das Gefährt einem Bekannten zu zeigen. Ohne die Handbremse anzuziehen, stieg der Fahrer von der landwirtschaftlichen Zugmaschine ab und stand vor dem linken Hinterrad. Den ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge, hatte der 80-Jährige zwar das Getriebe getrennt, den Schalthebel offenbar jedoch nicht vollständig in Leerlaufposition gebracht. Als der Senior anschließend den Handgashebel betätigte, setzte sich der Traktor in Bewegung. Der Mann wurde vom Rad erfasst und zu Boden geworfen. Der 59-jährige Bekannte versuchte in der Folge, das Gas wegzunehmen und erhielt hierbei von einem eisernen Sitzbügel einen Schlag gegen die Brust. Der Oldtimer selbst prallte frontal gegen ein Garagentor, das dadurch nach Innen gedrückt wurde und umfiel. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde der Schwerverletzte mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 59-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden mit zirka 6.000 Euro. (mr)

