POL-OH: Pressemeldung des PP Osthessen

Von der Fahrbahn abgekommen - 14 000,- Euro Schaden

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 14.000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntag, dem 08.12.19, gg. 04.40 Uhr in Eichenzell-Lütter in der dortigen Rhönstraße.

Ein 34-jähriger Mann aus Ebersburg befuhr mit seinem PKW, einem Skoda Oktavia, die Rhönstraße in Lütter in Fahrtrichtung Weyhers. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam der 34-Jährige leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte linksseitig in das Heck eines ordnungsgem. geparkten PKW VW Touran.

Das Fahrzeug des 34-jährigen Unfallverursachers und auch der geparkte PKW wurden erheblich beschädigt.

Gefertigt: Polizeistation Fulda, PHK`in Schmitt

