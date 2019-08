Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugen gesucht

Koblenz, Esso-Autohof (ots)

In der Nacht 09./10.08.2019, zwischen 22:00h - und 07:00h, versuchten Unbekannte die Eingangstür des Subway am Esso-Autohof (Am Rübenacher Wald) mittels eines "Böllers" aufzusprengen. Trotz erheblicher Beschädigungen hielt die Tür jedoch stand, sodass die Täter nicht in das Schnellrestaurant eindringen konnten. Es entstand an der Tür ein Sachschaden von mind. 3000 Euro.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei in Koblenz Metternich, 0261-1032910, zu melden.

