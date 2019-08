Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz/Neuwied - Vorfälle in Zusammenhang mit Starkregen

Koblenz (ots)

Am Freitagabend überquerte eine Gewitterfront das Dienstgebiet. Durch den Starkregen kam es ab 20 Uhr insbesondere in den Bereichen Koblenz und Neuwied zu Verkehrsbeeinträchtigungen durch aufgeschwemmte Gullideckel und überschwemmte Straßen. Teilweise waren vollgelaufene Keller zu beklagen. Die Aufräumarbeiten dauern an. Das Kondertal und die Charlottenstraße in Koblenz werden hierzu noch kurzfristig gesperrt bleiben. Glücklicherweise wurden der Polizei keine größeren Sachschäden bekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-0

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell