Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Motorroller in Koblenz gestohlen

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 08.08.2019, wurde in der Langenaustraße in Koblenz ein blauer Motorroller der Marke Sanyang gestohlen. Dieser war dort vor dem Haus Nr. 6 abgestellt. Der Roller hat das Versicherungskennzeichen 471 WMM. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911.

