Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Fulda (ots)

Am Samstagmorgen, den 07.12.2019, befuhr ein 32-jähriger Mann aus Fulda mit seinem Kleintransporter den Fußgängerbereich Steinweg/Jesuitenplatz in Fulda. Dabei übersah er einen vor ihm mit einem Rollator laufenden 79-jährigen Mann aus Fulda und stieß gegen ihn. Der Mann stürzte zu Boden und wurde von dem Transporter im Bereich des rechten Unterschenkels erfasst. Der 79-Jährige erlitt eine schwere Verletzung am rechten Bein und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum Fulda gebracht werden. Sachschaden entstand bei dem Unfall nicht.

