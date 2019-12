POL-OH: Pressemeldung der Pst. Rotenburg

Polizeipräsidium Osthessen

Unfallflucht in Bebra Bebra - Am Samstag, den 07.12.19 gg. 14.25 h, fuhr ein Bebraner in der Mühlenstraße mit seinem Pkw hinter einem grauen Kleinbus aus Bulgarien her. Der Kleinbus hielt kurz verkehrsbedingt an, fuhr dann rückwärts gegen das Fahrzeug des Bebraners und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Dieser kann sich nur an den Fahrzeugtyp und die Länderkennung erinnern. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 EUR.

Zusammenstoß beim Abbiegen Rotenburg - Am Samstag, den 07.12.19 gegen 17.50 h, bog ein Holztransport, der aus Richtung Guttels kam, nach links auf die B 83 in Richtung Rotenburg ein. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw, den ein 45- jährigen Mann aus Ronshausen steuerte, der auf der B 82 aus Heinebach kam und Richtung Rotenburg fuhr. Trotz Gefahrenbremsung und des Versuches noch auszuweichen stieß der Pkw mit dem Anhänger zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11500 EUR. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Verkehrsinsel übersehen Rotenburg - Am Sonntag, den 08.12.19 gg. 07.10 h, fuhr eine 37- jähriger Rotenburgerin von Bebra in Richtung Rotenburg auf der B 83. Ortseingang Rotenburg übersah sie eine Verkehrsinsel, fuhr die Warnbarke um und riss sich am PkW die Ölwanne auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2200 EUR. Das ausgetretene Öl wurde durch die Feuerwehr Rotenburg beseitigt.

