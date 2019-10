Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Verfolgungsfahrt ohne Führerschein durch Solingen

Wuppertal (ots)

Solingen - In der Nacht vom 24. auf den 25.10.2019 konnten kurz nach 2:00 Uhr Polizisten einen flüchtigen Autofahrer nach einer Verfolgungsfahrt stellen. Der 43-jährige Solinger flüchtete zunächst mit einem PKW in der Herrmannstraße vor einer Streifenwagenbesatzung, der er im fließenden Verkehr aufgefallen war. Nach kurzer Zeit konnte er jedoch von einem weiteren Streifenwagen einige Kilometer weiter wieder verfolgt werden, der in der Zwischenzeit informiert wurde. Nach vergeblichen Fluchtversuchen, unter anderem über rote Ampeln und Sperrflächen, endete die Fahrt im grauen Opel Astra in einer Hecke in der Leichlinger Straße. Zuvor war das Auto in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und touchierte eine Gartenmauer. Der Fahrer konnte von den Polizisten unverletzt in Gewahrsam genommen werden. Er hatte keinen Führerschein. Der Sachschaden liegt bei circa 9.000 Euro.

