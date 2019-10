Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß und hohem Sachschaden Donnerstag, 24.10.2019, 000.53 Uhr

Wuppertal (ots)

Eine 38jährige Audi-Fahrerin befuhr den Pfaffenberger Weg in Richtung Hasten. Aus ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen drei zum Parken abgestellte Fahrzeuge. Die Beamten stellten Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau fest, so dass ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein der Dame wurde sichergestellt. Zwei der beteiligten Fahrzeuge waren aufgrund der Kollision nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von 37000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Telefon: 0202/284-8484

E-Mail: Christian02.mueller@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell