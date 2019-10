Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Pedelecfahrerin auf der Brühler Straße von Auto erfasst

Wuppertal (ots)

Solingen - Gegen 14:00 Uhr am 22.10.2019 stieß eine Pedelecfahrerin auf der Brühler Straße mit einem abbiegenden Auto zusammen. Eine 38-jährige Solingerin wollte mit ihrem sibernen VW Passat von der Brühler Straße in die Straße Unnersberg abbiegen, als sie mit einer entgegenkommenden Pedelecfahrerin zusammenstieß. Die 70-Jährige wurde durch den Aufprall auf die Windschutzscheibe des PKW geschleudert und kam hinter dem Wagen auf der Straße auf. Dabei verletzte sie sich schwer. Die Geschädigte wurde durch Rettungskräfte vor Ort versorgt und in der Folge ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 5.500 Euro. (jb)

