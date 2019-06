POL-PDNR: Medieninformation der Polizei Neuwied für den Zeitraum vom 07.06.19 bis 09.06.19

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Medieninformation der Polizei Neuwied für den Zeitraum vom 07.06.19 bis 09.06.19

Neuwied (ots)

01 Verkehrsunfälle Insgesamt 20 Verkehrsunfälle ereigneten sich im Berichtszeitraum. Hierbei entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden von 31.700 EUR.

Hinweise erhofft sich die Neuwieder Polizei, nachdem am Freitagvormittag ein PKW VW Golf, der auf dem Schotterparkplatz neben der Deichstelle parkte, hinten rechts beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

02 Straftaten Geräteschuppen aufgebrochen Aus einem Geräteschuppen in der Bornhohl wurden vermutlich in der Nacht zum Freitag Gerätschaften der Marke Stihl entwendet; unter anderem zwei Kettensägen, eine Motorsense, ein Rasentrimmer und ein Laubbläser. Unbekannte brachen hierzu das Vorhängeschloss auf.

Aluminiumschrott gestohlen Die bislang unbekannten beiden Insassen eines weißen Ford Transit mit britischer Zulassung wurden am Freitagabend in der Breslauer Straße dabei beobachtet, wie sie auf einem Firmengelände aus einem Metallcontainer offensichtlich Aluminiumschrott entwendeten bzw. dies versuchten und noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten.

Versuchter Diebstahl und Sachbeschädigung Eine Buddha Figur war wohl das Objekt der Begierde, dass ein 57jähriger Mann am Freitagabend aus einem Fitnessstudio in der Carl-Borgward-Straße stehlen wollte. Als er selbigen unter seinen Bademantel steckte und von einem Angestellten darauf angesprochen wurde, schmiss er die Figur auf den Boden und flüchtete. Der Mann, der Polizei nicht unbekannt, konnte kurze Zeit später an einer nahegelegenen Tankstelle angetroffen werden.

Bargeld gestohlen Am Samstagmorgen wurde der Polizei Neuwied mitgeteilt, dass einem 47jährigen Mann Am Güterbahnhof von seinem Bekannten aus seiner Geldbörse Bargeld gestohlen wurde.

Streit auf Parkplatz Weil zwei Streithähne am Samstagmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Breslauer Straße unglücklich gegeneinander liefen, kam es in der Folge zu einem Wortgefecht und einer wechselseitigen Körperverletzung.

Beziehungsstreitereien Nach einem zunächst verbalen Streit am Samstagabend gegen 23:00 Uhr kam es in der Leutesdorfer Straße zu Sachbeschädigungen. Nachdem zunächst die 19jährige Frau im Wohnzimmer einen Tisch umstieß und beschädigte, warf der 22jährige Mann das Handy seiner Freundin gegen die Wand.

In der Thüringenstraße kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 01:23 Uhr zu einem weiteren Streit zwischen einem Pärchen. Im Verlauf des Streites soll der 59jährige Mann dann seine 47jährige Freundin am Hals ergriffen haben. Beide waren stark alkoholisiert und zogen nach Erscheinen der Polizei anstatt einer befristeten, räumlichen Trennung eine gemeinsame Aussprache in ihrer Wohnung vor.

Mülltonnen gequalmt Hinweise erhofft sich die Neuwieder Polizei, nachdem bislang Unbekannte am Samstagabend gegen 23:36 Uhr in der Nähe eines Einkaufsmarktes in der Heddesdorfer Straße offensichtlich zwei Mülltonnen in Brand setzten wollten. Die rasch erschienene Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern; der Inhalt qualmte lediglich.

Türsteher beleidigt Weil einem dreißigjährigen Mann am Sonntagmorgen gegen 01:30 Uhr der Zutritt zu einer Gaststätte in der Heddesdorfer Straße verwehrt wurde, beleidigte dieser den Türsteher.

