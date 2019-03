Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Auffahrunfall in Stadtmitte - Unfallverursacherin randaliert - Frau überwältigt - Blutprobe

Düsseldorf (ots)

Nach Auffahrunfall in Stadtmitte - Unfallverursacherin randaliert - Frau überwältigt - Blutprobe

Dienstag, 12. März, 14.34 Uhr

Nach einem ungewöhnlichen Auffahrunfall heute Mittag in Stadtmitte musste die Unfallverursacherin vor Ort von mehreren Beamten überwältigt und gefesselt werden. Anschließend wurde sie zur Blutprobenentnahme zur Wache gebracht. Die Frau war nach einem Auffahrunfall in der Innenstadt völlig "ausgerastet" und hatte sich gegen alle Maßnahmen der Polizei gesperrt. Es besteht der Verdacht des Drogen- und/oder Alkoholkonsums.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war die 39-jährige Frau aus Düsseldorf mit ihrem Passat aus dem Kö-Bogen-Tunnel kommend in Richtung Norden (Kaiserstraße) unterwegs. Aus bislang unklaren Gründen fuhr sie an der Kreuzung Maximilian-Weyhe-Allee/Jägerhofstraße auf an der Ampel wartende Fahrzeuge auf. Durch die Wucht des Aufpralls schob sie den Wagen vor sich noch auf drei weitere Fahrzeuge. Während der Unfallaufnahme und der Befragung "rastete" die Unfallverursacherin völlig aus und randalierte. Sie musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hierbei verletzten sich zwei Beamte leicht. Im Fahrzeug befand sich noch ein etwa einjähriges Kleinkind ordentlich gesichert im Fond. Es blieb unverletzt. Der Passat und der Wagen davor mussten abgeschleppt werden. Die weiteren Pkw waren noch fahrbereit. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell