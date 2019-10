Polizei Wuppertal

POL-W: W - Radfahrer bei Unfall mit PKW verletzt

Wuppertal (ots)

Wuppertal - Am 22.10.2019 um 16:15 Uhr kam es auf der Straße Neuenteich zu einem Unfall zwischen einem Rennradfahrer und einem PKW. Eine 40-jährige Wuppertalerin fuhr mit ihrem Ford die Straße Neuenteich in Richtung Hofkamp entlang bevor sie eine Gruppe Rennradfahrer überholte. In der Folge wollte sie rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen, touchierte dabei jedoch einen der Radfahrer (52), der sich bei dem folgenden Sturz schwer verletzte. Der 52-jährige Wuppertaler wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 500 Euro. (jb)

