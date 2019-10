Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - In der Nacht: Drei Taten - drei Festnahmen

Wuppertal (ots)

Die Polizei konnte in der Nacht vom 21.10 auf den 22.10.2019 in Wuppertal, Solingen sowie Remscheid Täter direkt festnehmen. SG - Gegen 20:30 Uhr entriss ein 20-Jähriger einer Solingerin (64) in der Emdenstraße ihre Handtasche und flüchtete. Drei junge Männer (24, 22, 19) hörten die Hilfeschreie und machten sich auf die Verfolgung. Sie konnten sowohl den Täter stellen, als auch der Besitzerin ihre Handtasche zurückgeben. Die verständigten Kollegen übernahmen den Dieb und übergaben ihn ins Polizeigewahrsam. W - Vermutlich nach Mitternacht stieg ein 66-jähriger Mann aus Wuppertal in ein Geschäft in der Bahnhofstraße in Vohwinkel ein. Er durchsuchte gründlich die Räumlichkeiten und packte Taschen mit Diebesgut. Der Vorgang blieb jedoch von einem Anwohner nicht unbemerkt. Dieser verständigte die Polizei, die den Täter gegen 1:30 Uhr noch im Geschäft festnehmen und ins Polizeigewahrsam überführen konnte. RS - Gegen 5:00 Uhr in der Früh überfiel ein 21-jähriger Remscheider eine Tankstelle in der Schüttendelle. Um das Bargeld zu erpressen richtete der Täter eine Handfeuerwaffe auf die Kassiererin. Nach der Herausgabe des Geldes flüchtete der Mann. Auch durch die Mithilfe von Zeugenaussagen konnte der Mann in der Nähe des Tatortes durch Polizisten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die unter Schock stehende Kassiererin wurde durch Rettungssanitäter versorgt. Der Tatverdächtige wird dem Haftrichter vorgeführt. (jb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2013

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell