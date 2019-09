Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht

Nordhorn (ots)

Am 19.09.2019, in dem Zeitraum von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr, wurde ein schwarzer VW Touran auf dem Parkplatz der Vechtetalschule beschädigt. Vermutlich touchierte der Verursacher beim Befahren des Parkplatzes den Pkw an der Fahrzeugfront. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer, 05921 3090 zu melden. / eot

