Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unfallflucht

Lingen (Ems) (ots)

In der Zeit vom 18.09.2019, 09.00 h bis 19.09.2019, 11.30 Uhr wurde ein Pkw Opel Insigna in der Straße "Heuesch" in Lingen, Rückseite zum dortigen Opelhändler, im Frontbereich beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer, 0591 870 zu melden. / eot

