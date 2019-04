POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.04.2019 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Schwabbach: Fahrzeug mit tschechischem Kennzeichen aufgebrochen

Ein am 20. April aufgrund eines technischen Defekts auf dem Parkplatz eines Drogeriegeschäfts in der Schwabbacher Moosbachstraße abgestellter schwarzer BMW mit tschechischem Kennzeichen wurde aufgebrochen. Unbekannte schlugen zwischen 20. und 23. April die Scheibe der Fahrerseite ein und entwendeten aus dem Wagen Fahrzeugpapiere, eine Halskette und eine Sporttasche mit Kleidungsstücken. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier in Öhringen, Telefon 07941/930-0, entgegen.

