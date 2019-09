Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - E-Bike Fahrerin schwer verletzt

Lathen (ots)

Eine 67-jährige E-Bike Fahrerin aus Oldenburg befuhr am Freitag, gegen 15:15 Uhr, einen Wirtschaftsweg in Richtung L53 und überquert diesen unvermittelt. Gleichzeitig befuhr die vorfahrtberechtigte 69-jährige PKW-Fahrerin aus Lathen die L53 aus Richtung Sögel kommend in Richtung Lathen. Es kommt zur Kollision zwischen Pkw und Radfahrerin auf der L53. Die E-Bike Fahrerin wird durch den Unfall schwer verletzt und musste im Krankenhaus stationär behandelt werden. Die PKW-Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. / eot

