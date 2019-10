Polizei Wuppertal

POL-W: RS- Fiat-Fahrerin beißt Polizeibeamten bei Verkehrskontrolle

Wuppertal (ots)

Im Rahmen seines Dienstes an einer Verkehrskontrollstelle auf der Neuenkamper Straße in Remscheid erlitt ein 23-jähriger Remscheider Polizeibeamter eine Bissverletzung. Zusammen mit mehreren Kollegen überprüfte der Polizist am vergangenen Freitag (18.10.2019) den Straßenverkehr, als eine 32-jährige Fiat-Fahrerin ihm in den Arm biss. Die Remscheiderin steht im Verdacht, unter Betäubungsmitteln ihr Fahrzeug geführt zu haben. Der Kollege wurde leicht verletzt und konnte seinen Dienst fortsetzen. Die Autofahrerin musste neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben. Von der Beißattacke abgesehen zieht die Polizei ein positives Fazit der mehrstündigen Kontrollaktion. Neben etwa sechzig Verwarngeldern schrieben die Beamten fünf Ordnungswidrigkeiten- und sechs Strafanzeigen. Bei sieben Fahrerinnen und Fahrern bestand zudem der Verdacht des Betäubungsmittelkonsums vor Fahrtantritt. Den betroffenen Personen wurde eine Blutprobe entnommen. (weit)

