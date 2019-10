Polizei Wuppertal

POL-W: W- Auto überschlägt sich nach Zusammenstoß

Wuppertal (ots)

Gestern Abend, 17.10.2019, gegen 21:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Friedrich-Engels-Allee/Grotestraße/Wittensteinstraße zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten. Eine 46-jährige Opel-Fahrerin beabsichtigte von der Friedrich-Engels-Allee über die Grotestraße nach links in die Wittensteinstraße abzubiegen. Aus noch ungeklärter Ursache kollidierte sie mit dem Opel eines entgegenkommenden 22-jährigen Wuppertalers, der die Friedrich-Engels-Allee in Richtung Barmen befuhr. Das Fahrzeug der 46-Jährigen überschlug sich durch den Aufprall und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau konnte ihr Auto leicht verletzt verlassen. Auch der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Friedrich-Engels-Allee musste in Fahrtrichtung Barmen kurzfristig für den Verkehr gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. (weit)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell