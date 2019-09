Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Pedelec-Fahrer stößt gegen abgeknicktes Schild

Raesfeld (ots)

Gegen ein mutwillig abgeknicktes Verkehrsschild ist am Samstag in Raesfeld-Erle ein Pedelec-Fahrer geprallt. Der 56-Jährige war gegen 09.45 Uhr auf dem Gehweg an der Straße Friedholt in Richtung Silvesterstraße unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Dort hatte ein Unbekannter zuvor ein Schild so abgeknickt, dass es in den Weg ragte. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Raesfelder in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 300 Euro. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell