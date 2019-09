Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Von der Fahrbahn abgekommen

Südlohn (ots)

Einen Schaden in Höhe von circa 35.000 Euro hat ein alkoholisierter Autofahrer in der Nacht zum Sonntag bei einem Unfall in Südlohn-Oeding angerichtet. Der 22 Jahre alte Stadtlohner selbst erlitt bei dem Geschehen leichte Verletzungen. Abgespielt hat sich das Ganze gegen 03.10 Uhr auf der Jakobistraße: Der 22-Jährige kam nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei mit seinem Wagen zwei parkende Autos, zwei Pfosten und ein Schild. Polizeibeamte stellten den Führerschein sicher; ein Arzt entnahm dem Fahrer in der Ahauser Polizeiwache eine Blutprobe.

