Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mit Fuß im Vorderrad verklemmt

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Schülerin am Freitag bei einem Unfall in Gronau-Epe erlitten. Die Zehnjährige befuhr gegen 12.35 Uhr den Radweg am Riekenhofweg. Als sie während der Fahrt die Beine nach vorn nahm, geriet sie dabei in das Vorderrad und stürzte. Ein Anwohner kam schnell zu Hilfe und befreite die Zehnjährige mit einem Bolzenschneider aus den Speichen des Rades, in das sich ihr Fuß verklemmt hatte. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

