Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gegen parkende Fahrzeuge getreten

Gronau (ots)

In Gronau-Epe sind am Freitagabend geparkte Autos mutwillig beschädigt worden - ein Außenspiegel wurde komplett abgetreten. Ein Anwohner hatte das lautstarke Geschehen gegen 23.25 Uhr am Parkweg beobachtet. Er verständigte die Polizei und folgte zwei Jugendlichen, einem 17-Jährigen Gronauer und einen 19-Jährigen Borkener. Er konnte sie schließlich bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festhalten. Die beiden bestritten, gegen die Autos getreten zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

