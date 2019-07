Polizei Münster

POL-MS: Geldbörse aus Auto gestohlen - Täter greifen durch offenes Fenster

Münster (ots)

Am Mittwochnachmittag (24.07., 15:30 bis 16:00 Uhr) griffen unbekannte Täter an der Gasselstiege durch eine offene Seitenscheibe eines Renaults und schnappten sich eine Geldbörse. Die Handtasche lag in dem geparkten Auto sichtbar auf dem Beifahrersitz. Die Diebe nutzen die günstige Gelegenheit und griffen die leichte Beute und verschwanden damit in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Benita Giehler

